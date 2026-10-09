Para el chute de mañana, presi de Luqueño prohíbe bombos y banderas a cerristas Asegura que la entidad azulgrana no ha sido recíproca con los hinchas del chanchón cuando a estos les tocó visitar La Nueva Olla.

Daniel Rodríguez, presidente del Sportivo Luqueño, hablando con el programa Fútbol a los Grande acerca de la relación que tienen con el Club Cerro Porteño e informó acerca de la decisión de prohibir a la hinchada azulgrana el llevar banderas y bombos mañana, esto para el partido en el que auriazul hará de local mañana en Itauguá.

“En el Apertura cedimos, fuimos más flexibles con Cerro y lastimosamente no hubo reciprocidad. Ellos no cumplieron con su palabra”, señaló el presidente del chanchón. “El mismo trato que recibimos de Cerro cuando vamos de visitante, lo vamos a hacer con ellos mañana en Itauguá”, sentenció.

Rodríguez lamentó que las constantes diferencias entre las instituciones sigan siendo un problema, y pidió encontrar una solución para que los aficionados puedan disfrutar del espectáculo deportivo sin este tipo de problemas. “Tenemos que buscar el bien común y terminar con esa argelería de que la gente no pueda disfrutar del espectáculo”, manifestó.