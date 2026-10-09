Regresó Gastón y será titular en “La Arboleda” El golero Franjeado está de vuelta para tranquilidad de los franjeados.

Luego de su paso por la Albirroja, donde defendió el arco en el amistoso con Bolivia y fue gran figura, Gastón Olveira se sumó a los trabajos con el plantel Franjeado y está a disposición de “Vitamina” para el juego ante Rubio Ñu de este domingo en “La Arboleda”.

Gastón llegó sin problemas por lo que está cantado que será titular ante el Albiverde por la Fecha 14 del Clausura.

Además, “Vitamina” tiene en mente los regresos del capitán Richard Ortiz y de Alan “Coyote” Rodríguez. También estarán a disposición Iván Leguizamón y Bryan Bentaberry que ya superaron sus lesiones.

En ofensiva uno que podría reaparecer es Tiago Caballero, lo que haría que “Vitamina”, que confirma hoy viernes el equipo, modifique su estructura inicial.

Por otro lado, seguirán ausentes Derlis González, Bernardo Romeo Benítez y Brian Romero.