Romário dice que Cristiano tenía que mandar al car*jo a su DT El ex astro de la Selección de Brasil afirmó que él actuaría igual que Ronaldo si es que su entrenador faltaba a su palabra.

Romário se puso del lado de Cristiano Ronaldo en su conflicto con el DT de Portugal.

En medio del aluvión de opiniones que salieron a la luz en medio de la crisis desatada en la Selección de Portugal, con Cristiano Ronaldo abandonando el equipo acusando al DT Jorge Jesús de no haber cumplido con él en cuanto a lo que le prometió, uno de los que salió a hablar fue el campeón del mundo con Brasil en 1994, Romário.

El también ex delantero del Barcelona dijo directamente que “yo también habría hecho lo mismo. Sólo que antes le habría mandado a tomar por culo, pero yo me habría largado, seguro. Creo que ese fue el error de Cristiano: haberse ido sin haber mandado al tipo al carajo”. Romário dijo eso charlando en una entrevista con “Charla Podcast”.

El ex campeón del mundo continuó diciendo: “hermano, cuando alguien no cumple contigo, lo pactado no sale caro. Un apretón de manos vale más que cualquier cosa. Si alguien no cumple, es una persona deshonesta. Si pasó lo que dijo Ronaldo, Ronaldo tiene razón”.

Romário definió a Cristiano como “un tipo bien objetivo”, reconociendo también a Jorge Jesus como DT, a quien calificó como un entrenador “increíble” que ayudó al Flamengo a “ser más grande”. Sin embargo, considera que el preparador portugués fue deshonesto, si es cierto que no cumplió su palabra con el exdelantero del Real Madrid.

La particular relación de Romário con los DT’s

El ex jugador siempre tuvo una relación bastante particular con sus DT’s durante su tiempo de actividad. Es recordada la anécdota en la que le pidió a Johann Cruyff, en ese entonces su entrenador en Barcelona, que le diera dos días libres para viajar al Carnaval de Río. El holandés le prometió que se los daría si en el siguiente partido marcaba dos goles rápidamente, algo que Romário consiguió antes de los 20 minutos ante Osasuna.

Apenas lo consiguió, Romário pidió el cambio diciendo que su avión salía en una hora, por lo que Cruyff no tuvo más opción que dejarlo ir. Por si eso fuera poco, el jugador luego se demoró más tiempo del debido para regresar de Brasil, argumentando que su entrenador nunca le especificó cuándo debía volver.