Tiene todo listo para volver a la acción ra´e

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La comunicadora Dahiana Bresanovih sorprendió al rollo con su posteo, según sus dichos tiene todo listo para hacer de vuelta lo que tanto le gusta y apasiona, comunicar. América TV es su nueva casa de trabajo, ella está con todas las pilas puestas para salir a romper con todo frente a las cámaras.

“Cuanta emoción poder volver a un set de TV después de varios años y de la mano de un grande como Marco Gauto”, dijo en su perfil de Instagram. Al toque su fanaticada empezó a tirarle buena onda, “brillas donde sea”, “éxitos Dahiana”, le tiraron entre todos.

Más allá de su entusiasmo y experiencia reconoce algo muy importante en su retorno. “Los tiempos cambiaron y todo se volvió más interactivo así que vos también podes formar parte de lo que se viene… cuento con tu apoyo! Les quiero y estoy muy feliz”, finalizó.