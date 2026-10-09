¡Traductor! Mirá cómo la esposa de “El Rasta” domina en inglés El exparticipante de realitys nacionales Cristian “El Rasta” Giménez y su esposa Carmen Quiñónez protagonizaron un simpático video que fue compartido…

El exparticipante de realitys nacionales Cristian “El Rasta” Giménez y su esposa Carmen Quiñónez protagonizaron un simpático video que fue compartido en las redes sociales para todos sus seguidores.

La pareja estaba dentro del avión que los estaba llevando rumbo a Dubai, donde fueron a festejar su 4°. aniversario de bodas.

La azafata estaba dando las instrucciones, en inglés por supuesto, y la pareja estaba escuchando atentamente, oentendero guaicha. Rasta le pregunta a su lapa que lo que dijeron las azafatas…. “prohibido ñapyno ape” fue la respuesta de Carmen y se destornillaron de risa.