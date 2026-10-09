Tres mondaha ojepilla infraganti y tras persecución quedaron presos

Tres malandros cayeron bien atrapados tras un feroz tiroteo y corrida que empezó en Luque. Los agentes pillaron con las manos en la masa a Thiago G., Cristofer N. y Jordan R. Los pillos irrumpieron en un negocio de electrónica para alzarse con un valioso cargamento de cosas.

Los patrulleros los sorprendieron en pleno atracón, desatando una persecución de película hasta Areguá. En medio de la fuga los asaltantes abrieron fuego contra los uniformados para evitar ser atrapados.

Tras una intensa balacera, los policías lograron cercarlos, reducir al trío y ponerles las esposas. Los sabuesos recuperaron celulares de alta gama, parlantes JBL y varios otros productos sustraídos.

Durante el procedimiento incautaron del poder de los arrieros armas de fuego usadas para el tiroteo. Dos de los tres aprehendidos ya contaban con frondosas órdenes de captura por hechos similares. Los tres amigos de lo ajeno ya duermen bien guardados en la comisaría a disposición de la Fiscalía.