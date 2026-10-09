[VIDEO] Llevo un poco del Carnaval de Barranquilla a Madrid Una gran fiesta regaló la cantante Shakira en Madrid. La colombiana llevó un poco del arte de su país hasta el Macondo Park, donde movió el bote con …

Una gran fiesta regaló la cantante Shakira en Madrid. La colombiana llevó un poco del arte de su país hasta el Macondo Park, donde movió el bote con otros 130 artistas que mostraron mucho del ritmo cafetero, la cumbia y el mapalé, acompañados de la tradicional Guacherna.

Muy purete es como el rollo sacó los pasos prohibidos en las calles. Una energía muy contagiosa se sintió en el ambiente. Así disfrutaron parte del encuentro cultural con el carnaval de Barranquilla.

Todo este guyryry se da en la gira de la colombiana con su gira Las Mujeres Ya no Lloran World Tour, donde se presentó frente a su público en diferentes espectáculos inolvidables y se prepara para despedir a sus amigos de allá este 12 de octubre.