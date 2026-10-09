[VIDEO] Metió mano para conocer el calibre de los brazos del senador Carmiña Masi alborotó el avispero en un encuentro casual que tuvo con el senador Beto Ovelar. La rubia siempre admiró al legislador porque se mantien…

Carmiña Masi alborotó el avispero en un encuentro casual que tuvo con el senador Beto Ovelar. La rubia siempre admiró al legislador porque se mantiene en forma. ¡Estado memete es Betito! Lo cierto es que ella aprovechó la situación y de una se le acercó todito. ¿Para qué? Para meter mano y saber de qué calibre son los musculosos brazos del político de Caaguazú.

“Trabajo periodístico. Vamos a probar los brazos del senador Beto Ovelar”, he´i mientras palpaba la montañita. “Espectacular”. he´i la mediática con una risa muy pícara después de haber sentido el fruto del esfuerzo del legislador.

En las interacciones con sus seguidores uno de loperro le tiró que ella siempre consigue lo que quiere y ahora solo le falta Santi Peña ndaje. Al toque ella respondió que, “el presidente no califica”.