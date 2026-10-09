[VIDEO] Nadadora prefiere a los gorditos La dos veces nadadora olímpica Luana Alonso visitó a Belén Delpino y Jugo de Mango en Rompe Stream. Ahí hablaron de temas varios, pero lo que llamó l…

La dos veces nadadora olímpica Luana Alonso visitó a Belén Delpino y Jugo de Mango en Rompe Stream. Ahí hablaron de temas varios, pero lo que llamó la atención fue el gustó de la mediática. “A mí no me gustan los atletas”, tiró la deportista.

“Vos sabés que a mí me gustan todos los contrarios. Siempre estuve rodeada de todo así, marcados, tipo churros, tipo así. Y nunca me llamó la atención. A mí me encanta todo lo contrario. Así, los feitos, los gorditos”, dijo entre risas la rubiaza. El rollo quedó boquiabierto con su confesión.