[VIDEO] ¡No puede ser! “Bronco” tuvo un accidente con una moto 🐎🏍️ ¡De no creer! el amigo Bronco estaba tranquilamente circulando por las calles de Zeballos cué, cuando quiso cruzar la ruta.

¡De no creer! el amigo Bronco estaba tranquilamente circulando por las calles de Zeballos cué, cuando quiso cruzar la ruta.

Debido a que un colectivo frenó, el caballito comenzó a cruzar tranquilamente, pero sin pillar que una moto se adelantaría por el carril izquierdo y ¡chiplé!

Dos mujeres iban en la moto y jamás pensaron que ese día iban a tener un percance con nada más y nada menos que un caballo.

Ambas mujeres cayeron al asfaltado, la conductora se raspo la cara y se rompió un diente. Mientras que el caballo siguió su camino como si nada. Su dueño es un sargento al servicio del Regimiento de caballería, quien debe tener en cuenta el peligro que representa un animal suelto por la ruta.