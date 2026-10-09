[VIDEO] ¡Que tema che! El celular... ¿Ventaja o desventaja? Mbarete estuvo la conversación en la mesa de la Rock And Pop, el tema que debatieron Lore Arias, Diego Jansen y Álvaro Mora tuvo opiniones divididas.…

Mbarete estuvo la conversación en la mesa de la Rock And Pop, el tema que debatieron Lore Arias, Diego Jansen y Álvaro Mora tuvo opiniones divididas. Todo tiene que ver con el aparatito celular y su uso durante las reuniones familiares o de amigos. La cueron tiró que ella si o si reglamentaría estar sin conexión voi en los encuentros, para que la gente esté metida en lo presencial y deje por unos minutos el teléfono.

Mientras, Diego se mostró más a favor de las herramientas digitales y contó que tiene un grupo de amigos con quienes usan la videollamada para hablar entre ellos en ciertas horas de la jornada. También contó que las redes sociales le permitió volver a tener a amigos o familiares que él ya daba por perdidos.

Álvaro por su parte fue mucho más duro y sentenció, “el celular nos desconecta de quienes tenemos cerca”.