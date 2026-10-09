[VIDEO] “Siempre le dijo que le iba a asesinar y que él se iba a suicidar”

“No tenía que estar cerca de ella, pero rondaba por acá, y tenía todo calculado para asesinarle, porque le asesinó cruelmente” fue lo primero que dijo doña Adolfina sobre lo que le ocurrió a su hija, quien fue asesinada en la madrugada de hoy viernes.
“Siempre le dijo que le iba a asesinar y que él se iba a suicidar” comentó la madre quien contó que le dijo a su hija “se va volver loco el tipo” cuando supo que ella cambió su número de teléfono.
La madre pide justicia para su hija, que le agarren al asesino de su hija y que pague por lo que hizo.
🚨 Adolfina Giménez, madre de la víctima de feminicidio en Lambaré, reveló los constantes episodios de violencia que sufría su hija a manos de su pareja. Señaló que el hombre la maltrataba, la amenazaba de muerte y que, en una última ocasión, intentó ahorcarla, lo que motivó que ella se escapara. Asimismo, la madre relató que su hija le confesó que aparentó reconciliarse con el agresor únicamente para poder salir con vida de la vivienda. #LaTribuna #LaTribunaParaguay— Diario La Tribuna Paraguay (@TribunaParaguay) October 9, 2026