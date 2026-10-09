[VIDEO] “Siempre le dijo que le iba a asesinar y que él se iba a suicidar” Adolfina Giménez es la madre de la víctima de feminicidio en Lambaré. Contó que el hombre tenía todo calculado lo que iba a hacer.

El joven le estaba pescando por el camino. Al encontrarla bajó y le disparó

“No tenía que estar cerca de ella, pero rondaba por acá, y tenía todo calculado para asesinarle, porque le asesinó cruelmente” fue lo primero que dijo doña Adolfina sobre lo que le ocurrió a su hija, quien fue asesinada en la madrugada de hoy viernes.

“Siempre le dijo que le iba a asesinar y que él se iba a suicidar” comentó la madre quien contó que le dijo a su hija “se va volver loco el tipo” cuando supo que ella cambió su número de teléfono.

La madre pide justicia para su hija, que le agarren al asesino de su hija y que pague por lo que hizo.