[VIDEO] ¡Terrible! Joven es asesinada a balazos por su expareja

Terrible lo que ocurrió una joven de apenas 22 años que fue asesinada a balazos por su expareja cuando se dirigía a su lugar de trabajo.
Lo ocurrido quedó registrado en cámaras de circuito cerrado, donde se puede ver a la mujer caminar por la calle en el barrio Santa Lucía de Lambaré, cuando de repente en la esquina dobla un auto blanco y se coloca frente a ella.
Al parecer la joven pilló de quién se trataba y comenzó a correr, pero el hombre bajó del vehículo, la persiguió y le metió un balazo. No contento le metió dos disparos más, 1 en el brazo y 2 en la cabeza, dejando a la mujer muerta en plena calle.
El autor sería una expareja de la joven, A, D de 26 años quien ya fue denunciado por amenazas y encima tenía una orden de restricción.
Luego de hacer los disparos el hombre se rajó del lugar y está siendo buscado por la policía.
JOVEN FUE AS3S1NADA A B4LAZO$ POR SU EXPAREJA 🔴 ➡️ Deisy Paola Giménez Segovia, de 22 años, fue as3sin4da a tiros por su expareja cuando se dirigía a su trabajo, en el barrio Santa Lucía de Lambaré. ➡️ El sospechoso, Aldo Alexis Duarte, de 26 años, ya había sido denunciado por am3nazas y contaba con una orden de restricción. ➡️ El hombre permanece prófugo y la Policía trabaja para localizarlo y detenerlo. #Unicanal #LTDespierta— Unicanal (@Unicanal) October 9, 2026