[VIDEO] ¡Terrible! Joven es asesinada a balazos por su expareja Terrible lo que ocurrió una joven de apenas 22 años que fue asesinada a balazos por su expareja cuando se dirigía a su lugar de trabajo.

La joven iba a su trabajo cuando fue interceptada por su expareja

Terrible lo que ocurrió una joven de apenas 22 años que fue asesinada a balazos por su expareja cuando se dirigía a su lugar de trabajo.

Lo ocurrido quedó registrado en cámaras de circuito cerrado, donde se puede ver a la mujer caminar por la calle en el barrio Santa Lucía de Lambaré, cuando de repente en la esquina dobla un auto blanco y se coloca frente a ella.

Al parecer la joven pilló de quién se trataba y comenzó a correr, pero el hombre bajó del vehículo, la persiguió y le metió un balazo. No contento le metió dos disparos más, 1 en el brazo y 2 en la cabeza, dejando a la mujer muerta en plena calle.

El autor sería una expareja de la joven, A, D de 26 años quien ya fue denunciado por amenazas y encima tenía una orden de restricción.

Luego de hacer los disparos el hombre se rajó del lugar y está siendo buscado por la policía.