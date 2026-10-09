[VÍDEO] Tuvieron que bajar a Gómez para pararlo El capitán albirrojo protagonizó una jugada individual maravillosa en la victoria de su equipo, el Palmeiras, ante el Bahía.

El Palmeiras derrotó en la noche de ayer al Bahía por 1-0, logrando de esa manera volver a colocarse al filo de disputarle directamente la punta del Brasilerao al Flamengo, todo esto en el marco de la fecha 29 de la Liga rapái. Gustavo Gómez estuvo de arranque como el capitán, Ramón Sosa ingresó en el segundo tiempo y Mauricio no sumó minutos.

Sin dudas, de los tres paraguayos, Gómez fue el más destacado, protagonizando una jugada individual en la que derrochó talento y demostró que, más allá de su tradicional posición de defensor central, cuenta con suficientes recursos técnicos para el mano a mano, sacándose varios rivales de encima.

Gustavo estuvo tan imparable en esa jugada que tuvieron que hacerle directamente una falta para poder frenarlo.

El ‘Verdao’ suma 60 puntos, tan solo uno por debajo del Flamengo, que este jueves empató 2-2 con Santos después de ir en ventaja por 0-2. A nueve jornadas del final de la liga, Palmeiras, dirigido por el portugués Abel Ferreira, dominó el encuentro desde el pitido inicial, superioridad que quedó confirmada con el gol del argentino Flaco López.