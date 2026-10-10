Camión fuera de control mató a tres personas y dejó 16 heridos Un camión de gran porte habría sufrido un desperfecto mecánico y desató un tremendo choque en cadena en Tres Bocas. Tres motociclistas fueron arrollados y varios pasajeros de un colectivo terminaron heridos.

¡Terrible lo que pasó en Tres Bocas! Un violento accidente de tránsito en cadena dejó tres personas fallecidas y otras 16 heridas, algunas de ellas de gravedad, sobre la ruta PY01, conocida anteriormente como Acceso Sur.

El percance involucró a un camión de gran porte, tres motocicletas, un colectivo de la Línea 15-2 y varios vehículos particulares.

De acuerdo con los primeros datos, el camión habría sufrido un desperfecto mecánico que hizo que su conductor perdiera el control. En su desesperada trayectoria, el rodado embistió a tres motociclistas y los arrastró durante varios metros. Después, chocó contra un automóvil y terminó impactando violentamente contra la parte trasera del colectivo, que a su vez fue a parar contra otro vehículo.

Tres vidas apagadas

La tragedia se cobró la vida de Francisco, de 33 años y Óscar, de 40, quienes fallecieron en el lugar del accidente.

El tercer motociclista, Enrique, de 35 años, fue trasladado de urgencia hasta el Hospital del Trauma. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, horas después se confirmó su fallecimiento.

El fiscal interviniente, Pedro Clever, explicó que todo apunta a que una falla mecánica habría desencadenado el terrible accidente.

Pasajeros terminaros heridos

El choque también dejó 16 personas heridas, quienes fueron derivadas a distintos centros asistenciales para recibir atención médica.

Entre los afectados se encuentran pasajeros del colectivo, varios de ellos ubicados en la parte trasera del ómnibus, quienes sufrieron lesiones de consideración y quedaron bajo observación médica.

El caso está siendo investigado para determinar con precisión cómo ocurrió el accidente y confirmar si una falla mecánica fue la causante de esta terrible tragedia que enlutó a varias familias.