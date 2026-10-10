“Creo que se hizo justicia”, confesó el hermano de Vita Vito Aranda habló sobre la condena de los acusados de sacarle la vida a su hermana.

“Creo que se hizo justicia”, dijo Vito, el hermano de Cristina Aranda, al enterarse que los responsables de quitarle la vida a su hermana ligaron 5 y 22 años de cacerolita. A más de cuatro años de la partida de la joven influencer, se dio a conocer la sentencia para los malevos que cometieron el crimen. En charla con Crónica el familiar de la víctima contó cómo viven con Vita en la eternidad.

Desde que se apagó la vida de una integrante de la casa, la vida de una madre de tres niños todo fue difícil en los inicios. Aranda contó que pese a todo siempre buscaron sobrellevar la pérdida con mucha tranquilidad, “realmente desde un principio, nos mantuvimos en calma, ya que en los primeros tiempos recibíamos amenazas y por temor y salvaguardar a la familia nos mantuvimos en silencio”, contó Vito.

Lo cierto es que la fe en el Todopoderoso fue clave en este proceso, “hace mucho estamos en paz, Dios sabe porqué hace las cosas”, dijo Aranda quien agregó que “la unión de la familia, y la fe puesta siempre en Dios”. Todo esto fue necesario para entender la situación y aceptar el dolor, la partida de Vita, sin resentimientos.

Sin dudas Cristina era el alma de la fiesta, y siempre es recordada de esa forma. Su hermano contó que ella se encargaba de mantener siempre juntos a los Aranda Carrillo, “ella es la que unía a la familia, un ejemplo para todos nosotros, cuando se proponía algo siempre lo conseguía”, he’i que siempre la tienen en la memoria de esa forma y así se convirtió en una fuerza de aliento para todos.

Por último, Vito se refirió a su hermanita como una persona alegre, “intentamos siempre recordarle, como realmente era ella. Cuando nos acordamos de ella, la primera imagen que viene a la mente, es la famosa foto de ese día, sonriendo y apuntando al cielo”, cerró.