[VIDEO] “El haber conseguido un top me deja satisfecha con el trabajo que hice” Luego del certamen, Micaela Viveros se tomó un tiempo para realizar un video a todos sus seguidores y hablar sobre su participación en Miss Grand Int…

Luego del certamen, Micaela Viveros se tomó un tiempo para realizar un video a todos sus seguidores y hablar sobre su participación en Miss Grand Internacional que se realizó hoy sábado en Indonesia.

“Estoy igual demasiado feliz, conseguimos un top. Eso es algo grandioso, teniendo en cuenta que acá también influye mucho el tema de los países, los votos.

Y el haber conseguido ese top me deja demasiado contenta y satisfecha con el trabajo que hice”, dijo Miki en su historia, estando en backstage esperando saber quién era la ganadora del certamen.