[VIDEO] Ñande reinita quedó en el Top 25 de Miss Grand International Nuestra Miss Grand Paraguay logró ubicarse en el top 25 del certamen que fue ganado por Miss Tanzania

La Miss Grand Internacional Paraguay 2026 Micaela Viveros ingresó en el Top 25 en la gala final del Miss Grand Internacional realizado hoy en Tailandia.

Miki Viveros era una de las candidatas y competidora más fuerte de la competencia de belleza pero lastimosamente el incidente que tuvo días atrás con su vestido de gala conspiró contra suya para poder ubicarse en posiciones más privilegiadas.

Pero la paraguaya demostró una preparación de primer nivel en toda la competencia pero hay otros factores que inciden avei en la elección, como el voto del público a través de las redes sociales.

La representante de Tanzania Jihan Mohin Dimachk fue coronada como la nueva Miss Grand International 2026 y en segundo lugar quedó la ecuatoriana Shyare Andrade Hidalgo.