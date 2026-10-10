Óscar “Kure’i” Ruiz, delantero del Sportivo Luqueño, palpitó el duelo contra el Ciclón y dejó en claro que para él no es ndaje especial chutar contra su exequipo. Avei remarcó que el Auriazul es uno de los grandes y no merece pelear en la tabla inferior.

“La verdad que estamos bien, sabemos de la importancia que tiene el partido para nosotros ya que estamos con el tema de los promedios y queremos posicionarnos mejor, estamos trabajando de la mejor manera para enfrentarnos a Cerro, sabemos que no va a ser para nada fácil”, tiró de entrada en charla con Crónica.

En cuanto a si le genera algo enfrentar a su exclub, he’i que “no lo tomo como un partido especial, todos los partidos los afronto con la misma seriedad que se merece cada uno. Todos los partidos son importantes para nosotros por el tema del promedio. Luqueño es un equipo grande y no merece estar peleando ahí abajo”, siguió.

“Contra Cerro tenemos que estar concentrados los 90’, creo que ahí va a estar la clave, sabemos lo que es el rival, nosotros también tenemos un buen equipo. Creo que el que esté más concentrado y cometa menos errores se va a llevar el partido”, expresó.

Copa Paraguay

“Obviamente sería muy lindo para nosotros, la ciudad y la institución, va a ser algo único si logramos a conseguir eso”, mencionó uno de los referentes sobre el objetivo en la Copa de Todos.

“Nos falta ganar

partidos seguidos”

tiró el ofensivo

Ruiz también tiró que la idea es ganar regularidad en el torneo. Mencionó que “nosotros lo que decimos es que nos falta ganar partidos seguidos, no sirve que ganas uno luego en el siguiente de vuelta perdés, tenemos que tratar de hilar por lo menos 2 a 3 partidos, recién ahí creo que vamos a poder posicionarnos bien en la tabla”, explicó.

“Sabemos que el equipo juega bien, siempre nos preparamos para ganar, pero se nos están escapando los partidos por detalles, por no estar concentrados y todo eso siempre es clave”, añadió. “Quiere que seamos más intensos, que no nos echemos atrás, a él le gusta que el equipo proponga y gane en intensidad”, he’i sobre el pedido de su DT.