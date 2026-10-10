Olimpia prepara dos “Tanques” “Vitamina” no quiere sorpresas en “La Arboleda”, Olimpia no puede darse el lujo de regalar nada y por eso prepara un arsenal potente para el duelo con Rubio Ñu. ¿El DT escuchó a los hinchas?

Olimpia visitará este domingo (17:00) “La Arboleda” después de 9 años y no quiere sorpresas. El Decano, después del último empate ante Nacional la fecha pasada, comparte la punta con Libertad y está obligado a ganar para seguir en lo más alto de la tabla.

Para ello, Pablo “Vitamina” Sánchez está preparando todo el arsenal posible y pondrá todo el peso ofensivo que tiene desde el inicio.

El entrenador parece haber escuchado la voz del hincha que pidió se mantenga lo que mostró ante el “Trico” en el segundo tiempo: jugar con dos tanques arriba.

Por eso, el DT, en el entrenamiento de este viernes, probó un esquema de 4-4-3, con dos delanteros bien en punta. Uno de ellos será Gabriel Ávalos, que viene siendo titular y es el “9” inamovible. El otro está en veremos.

La duda que mantiene “Vita” es quién acompañará a Ávalos. Hugo Sandoval, que fue el salvador ante Nacional y siempre ingresa bien, o Sebastián Ferreira, que no viene teniendo tantos minutos en las últimas fechas, pero que pica en punta en la decisión del entrenador, que lo definirá este sábado.

Además, están confirmados los regresos de Gastón Olveira, Alan Rodríguez y Richard Ortiz. Así el onceno para visitar Santísima Trinidad sería con: Olveira, Cáceres, Vera, Gamarra, Rodríguez, Cardozo, Alfaro, Ortiz, Delmás, Ávalos y Sandoval o Ferreira.