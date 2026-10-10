Se entregó el supuesto Feminicida de Deisy, la joven iba al trabajo cuando la mataron a tiros ¡Finalmente cayó en manos de la Policía! el hombre de 26 años, señalado como el presunto autor del feminicidio de su expareja, Deisy, de 22 años, se …

¡Finalmente cayó en manos de la Policía! el hombre de 26 años, señalado como el presunto autor del feminicidio de su expareja, Deisy, de 22 años, se entregó a las autoridades en una comisaría de Julián Augusto Saldívar.

El hombre era buscado desde la noche del jueves 8 de octubre, cuando la joven fue asesinada a tiros en el barrio Santa Lucía de Lambaré.

Los uniformados ya habían solicitado una orden judicial para ingresar a una vivienda ubicada en el barrio San Francisco, de Julián Augusto Saldívar, donde presumían que podría encontrarse el sospechoso. Sin embargo, cuando llegaron al lugar, alrededor de las 15:30, el hombre ya no estaba.

Horas después, se presentó por su cuenta en la comisaría de la zona donde residía la víctima.

El crimen ocurrió minutos después de las 22:00 del jueves. Deisy caminaba por la calle Ybyra Pyta, casi Diego García, rumbo a su puesto laboral en un local de la cadena Biggie, según confirmaron sus familiares.

Pero su recorrido fue interrumpido por un automóvil Toyota Runx blanco que apareció repentinamente y le cerró el paso.

De acuerdo con las imágenes de circuito cerrado, del vehículo descendió un hombre identificado por la Policía como Aldo Alexis Duarte, su expareja y principal sospechoso del crimen.

La joven habría intentado escapar desesperadamente de su agresor, pero en ese momento se escuchó el primer disparo. Mientras corría para salvar su vida, pidió auxilio a los gritos.

Segundos después, cayó al suelo y el atacante habría vuelto a disparar dos veces más antes de subir nuevamente al automóvil y escapar del lugar.

Tres balazos acabaron con su vida

Según los datos policiales, Deisy recibió tres impactos de bala: dos en la cabeza y uno en el brazo izquierdo.

La joven quedó tendida en plena calle, mientras su presunto agresor huía a bordo del automóvil.

Ahora, con la entrega del sospechoso, el caso avanza en el ámbito judicial para esclarecer completamente el terrible crimen que acabó con la vida de una joven de apenas 22 años.