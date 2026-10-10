Se viene la imperdible “Semana de la música”

G5PRO anunció su Semana de la Música con un notición para los fanáticos de Camilo, Airbag, Ed Sheeran y Gorillaz. En estos últimos meses del año se vienen conciertos imperdibles y Ticketea es la encargada de vender las entradas para el rollo. Lo cierto es que desde el 8 hasta el 15 de octubre loperro pueden asegurar sus pases a los espectáculos con un 20% de descuento.

“Hay planes que empiezan con una canción, un mensaje al grupo de amigos o un ‘tenemos que ir’ que todavía espera concretarse. Con esa idea, G5PRO presenta su Semana de la Música, una campaña que invita a darle PLAY a las ganas de salir, cantar y compartir la experiencia de un show en vivo”, dijeron desde Ticketea para el público

Lo purete de todo esto es que loperro durante una semana pueden tener sus entradas para los conciertos de sus artistas favoritos con precios más bajos.

La gente de G5PRO agregó que, “Tu Semana suena mejor es una propuesta que invita a transformar esos planes pendientes en encuentros frente al escenario. Porque hay canciones que se escuchan y otras que se viven: con amigos, con miles de voces cantando al mismo tiempo y con la emoción de ver a tu artista favorito.

El rollo tiene que apurarse y acercar sus tickets. Las fechas de los próximos shows son el colombiano Camilo el 23 de octubre en la Arena Ueno SND, la banda curepí Airbag en el Jockey Club el 7 de noviembre, Ed Sheran el 26 de noviembre en el Estadio Ueno “La Nueva Olla” y la fecha imperdible de los Gorillaz el 1 de diciembre en el Jockey Club.