Costas feliz por la actitud de sus jugadores El DT del Ciclón se mostró contento por el desempeño y el carácter del plantel azulgrana en la victoria de ayer ante Luqueño.

Cerro Porteño derrotó en la noche de este pasado sábado al Sportivo Luqueño por 0-3 en el Estadio Luis Salinas de Itauguá, esto luego de una semana sumamente turbulenta en la cual cinco jugadores fueron separados del plantel y otros fueron emplazados por la dirigencia debido al mal rendimiento del equipo durante todo el año.

Luego de la victoria, el DT del Ciclón, Gustavo Costas, se mostró contento por la actitud demostrada por sus dirigidos, diciendo: “la verdad que me gustó el trabajo de todos. Hoy se mostró una actitud totalmente diferente. Los que no jugaron hoy venían jugando, pero medio tiempo o no finalizaban los partidos”.

Costas incluso se animó a lanzar una advertencia para aquellos jugadores que no se cuidan: “Vos, si te cuidás hoy en día, podés jugar hasta los 40 años”, afirmó. También habló del desempeño del Pirata Pablo Vegetti, asegurando que “yo no quiero que se desgaste, pero él siempre quiere ayudar”.

También se refirió a los jugadores separados por parte de la directiva, reconociendo que la intención original era continuar trabajando con todo el grupo hasta la finalización del campeonato. “Nosotros pensamos seguir con ellos, con todo el grupo. Por eso habíamos incorporado a los tres chicos que no estaban (Cristhian Paredes, Gastón Giménez y Abel Lucciati)”, fue lo explicado por el DT.

El entrenador llegó a admitir que la decisión afectó anímicamente al resto del grupo, explicando que “yo pienso que les dolió, como a todos. Era un grupo muy bueno, que se llevaba bien con todos. No es que había peleas ni nada. Todo lo contrario. Y bueno, les dolió como a todos”.