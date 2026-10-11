¡Crecen rápido! Mami babeó por el crecimiento de su pequeñito Tahi Velázquez pureó el hijo mbarete que tiene con el pelotero albirrojo Isidro Pita. El mita´i tiene un añito con tres meses pero ivaleterei según l…

Tahi Velázquez pureó el hijo mbarete que tiene con el pelotero albirrojo Isidro Pita. El mita´i tiene un añito con tres meses pero ivaleterei según la mami babosa que mostró en sus historias del Instagram como crece Pietro, quien es muy amante del aguacate.

La doña contó una experiencia muy purete, “me vio hacer la cama y me comenzó a pasar todas las cosas”, he´i muy emocionada. Pero ahí no termina el cuento, “El plus, le dije te amo y me tiró un beso”, compartió la ternura de vivir al lado de su bebé.

En otras de las historias se vio como comparten en familia los hermosos momentos, el capo del chute se dio un chapuzón con sus peques para aplacar un poquito al calor.