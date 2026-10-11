Cumple feliz de la doñita del pelotero albirrojo

Araceli Gamarra, doñita de Gustavo Caballero, contó en sus redes sociales que cumplió 26 añitos. Mostró en sus historias lo feliz que es, lo mucho que le quiere la gente y todo lo que se viene por delante. La novia del capo del chute albirrojo apareció en su cuenta social con una tortita, copas para brindar y el outfit totalmente de rosadito.
Su compinche y dupla mundialista Geraldine Villagra, quien es la doña de Diego Gómez, le pureó a su amiga con un lindo mensaje, “Feliz vida amiga. Gracias UK por presentarnos. Mi amiga tranqui de viajes.”, he´i. Que purete las amistades que regala el fútbol.