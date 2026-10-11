Después del sarambí, Cerro reaccionó y goleó a Luque Para calmar las aguas el Ciclón ganó a Sportivo Luqueño en un partido en el Luis Salinas.

Volvió la tranquilidad en Cerro luego de la goleada a Luqueño. (Foto: Jorge Romero)

Al parecer la separación de algunos jugadores del equipo de Cerro Porteño por la bajo rendimiento, tuvo efecto rápido en todo el plantel.

Cerro jugó bastante bien y se notó que entró metido en el partido desde el principio y goleó a luqueño por 3 tantos. A los 12 minutos Pablo Vegetti dio el primer gol, a los 28 Lucas Merolla y luego apareció Derlis Rodríguez para el tercero a los 63 minutos.

Si bien los puntos ya no ayudan a posicionarse en el campeonato, sirve para calmar un poco el campamento que esta semana estuvo muy movido.