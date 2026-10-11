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Después del sarambí, Cerro reaccionó y goleó a Luque

Para calmar las aguas el Ciclón ganó a Sportivo Luqueño en un partido en el Luis Salinas.

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.Volvió la tranquilidad en Cerro luego de la goleada a Luqueño. (Foto: Jorge Romero)

Al parecer la separación de algunos jugadores del equipo de Cerro Porteño por la bajo rendimiento, tuvo efecto rápido en todo el plantel.

Cerro jugó bastante bien y se notó que entró metido en el partido desde el principio y goleó a luqueño por 3 tantos. A los 12 minutos Pablo Vegetti dio el primer gol, a los 28 Lucas Merolla y luego apareció Derlis Rodríguez para el tercero a los 63 minutos.

Si bien los puntos ya no ayudan a posicionarse en el campeonato, sirve para calmar un poco el campamento que esta semana estuvo muy movido.

Pablo Vegetti marcó el primero en la goleada del Ciclón sobre Luqueño en Itauguá.
Pablo Vegetti marcó el primero en la goleada del Ciclón sobre Luqueño en Itauguá.

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