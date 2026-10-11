Diego Gómez derrota a Alderete en la Premier En un enfrentamiento de paraguayos, el Brighton venció al Sunderland para alcanzar el tercer puesto de la liga inglesa.

Este sábado último, el Brighton, que contó con el paraguayo Diego Gómez como titular, derrotó al Sunderland, en el que el también compatriota, Omar Alderete, estuvo en el banco de suplentes, por 0-2. De esta manera, Diego y compañía alcanzan la tercera plaza de la Premier, a muy pocos puntos de distancia del puntero, el Manchester City.

El Brighton viene de vencer por 3-0 al Arsenal y 0-5 al Coventry antes del último parón, por lo que esta victoria le dio continuidad a su gran momento ubicándose en zona de clasificación a la Liga de Campeones.

El Sunderland por su parte encadena su cuarta jornada sin ganar, con las tres últimas acabando también con derrotas, encontrándose lamentablemente a un punto del descenso.