¡E’a, qué orgullo! el cocido quemado ya es patrimonio cultural del Paraguay ¡Quién no arrancó alguna vez el día con un rico cocido hũ, esa bebida bien paraguaya, preparada con yerba mate y azúcar quemada sobre carbón bien enc…

¡Quién no arrancó alguna vez el día con un rico cocido hũ, esa bebida bien paraguaya, preparada con yerba mate y azúcar quemada sobre carbón bien encendido, que perfuma la cocina y nos hace recordar a la casa de la abuela. Ahora tiene un reconocimiento que llena de orgullo a todo el país: ¡fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial del Paraguay!

La Secretaría Nacional de Cultura oficializó la declaración mediante la Resolución N.º 610/2026, con el objetivo de proteger los conocimientos, las técnicas y las costumbres que rodean la preparación y el consumo de esta bebida tradicional. La decisión se dio durante una reunión en donde se habló sobre “La yerba mate paraguaya: Orgullo Nacional”, que reunió a autoridades, productores y representantes del sector yerbatero.

La ministra de Cultura, Adriana Ortiz Semidei, destacó que el cocido es una costumbre que pasa de generación en generación y sigue bien vigente en los hogares paraguayos. Ya sea para acompañar el desayuno, o a cualquier hora del día, el cocido tiene su lugar asegurado en la mesa de miles de familias. Y si viene acompañado de una chipa calentita, un mbeju o una tortilla, ¡ni qué decir!

Y ojo, porque cada familia tiene su secretito para preparar esta delicia. Algunos le dan su toque especial al azúcar quemada, otros cuidan el punto justo de la yerba, pero todos coinciden en algo: ¡un buen cocido hecho a la antigua tiene un sabor que no se cambia por nada!

Justamente, esos conocimientos y técnicas que pasan de generación en generación también forman parte del reconocimiento cultural. Desde la Secretaría Nacional de Cultura buscan impulsar el consumo de esta bebida en escuelas, lugares de trabajo y establecimientos turísticos, para que más personas conozcan, disfruten y valoren esta tradición tan nuestra.