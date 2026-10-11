El Decano buscará hacerse con la punta en la Arboleda Olimpia visitará esta tarde desde las 17:00 a Rubio Ñu en su estadio de Santísima Trinidad buscando quedar momentáneamente en solitario en la cima del Torneo.

Este domingo desde las 17:00, Rubio Ñu recibirá a Olimpia en La Arboleda del Barrio Santísima Trinidad en la continuidad de una nueva fecha del Torneo Clausura 2026. El juego se considera clave para ambos, ya que se encuentran en plena pelea por radicalmente distintos objetivos.

El equipo de Javier Torrente viene de vencer sorpresivamente a Ameliano en su estadio de Villeta, y debe conseguir otra victoria urgentemente para continuar con esperanzas de no acompañar al Sportivo San Lorenzo de vuelta a la División Intermedia.

Por otro lado, los de “Vitamina” pueden hacerse de manera temporal y solitaria nuevamente con la punta del Torneo, esperando el resultado del partido de más tarde entre Libertad y Guaraní.

De momento, el Decano y el Guma están empatados en puntos en la cima del Campeonato, esto luego de la última victoria del Repollero ante Recoleta y del empate del Franjeado ante Nacional.