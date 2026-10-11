El Guma quiere seguir prendido arriba Libertad recibirá este domingo a Guaraní en un partido clave para mantenerse como un serio candidato al título.

Este domingo desde las 19:20, Libertad recibirá en el Estadio La Huerta a Guaraní intentando seguir prendido a la punta del Campeonato Clausura 2026 junto a Olimpia, equipo con el cual se encuentra compartiendo la cima de momento, al menos al inicio de la actual fecha del torneo.

El Guma viene de derrotar a Recoleta en un partido que comenzó a jugarse el pasado sábado por la noche, y terminó de disputarse el lunes a la mañana debido al fuerte temporal de la semana pasada.

Por su parte, el aborigen viene de un empate bastante frustrante ante el peor equipo de todo el año, el Sportivo San Lorenzo, el cual de hecho terminó sellando su descenso de vuelta a la División Intermedia con dicho resultado.

Durante la semana, el DT aurinegro, Francisco Arce, dijo que se encuentran con la necesidad de ganar para seguir manteniendo cierta esperanza de intentar pelear por el título en lo que queda del torneo.