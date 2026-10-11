El río Paraná amenaza con avanzar y más familias podrían quedar sin casa La preocupación crece en el barrio San Rafael de Ciudad del Este, donde el río Paraná amenaza con seguir subiendo y afectar a más viviendas. Ante el …

La preocupación crece en el barrio San Rafael de Ciudad del Este, donde el río Paraná amenaza con seguir subiendo y afectar a más viviendas. Ante el riesgo de inundación, unas 41 familias ya tuvieron que abandonar sus hogares y buscar refugio en lugares seguros.

Según la alerta de ITAIPU Binacional, el nivel del río comenzaría a subir gradualmente desde este domingo 11 de octubre y podría alcanzar los 111 metros este lunes 12, a la altura del Puente de la Amistad.

Mientras tanto, los trabajos de asistencia continúan en la zona. Equipos de Responsabilidad Social de ITAIPU, voluntarios y pobladores se unieron para ayudar a las familias afectadas, trasladando a las personas y sus pertenencias, además de instalar carpas, sanitarios y acercar alimentos.

La situación sigue siendo preocupante, ya que la cantidad de viviendas afectadas podría aumentar dependiendo de cómo evolucione la crecida y de las lluvias que se registren durante los próximos días.

Desde la binacional mantienen un monitoreo permanente del comportamiento del río y analizan medidas para reducir el impacto de la inundación.