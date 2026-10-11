¿El secreto de “la bala”? La recomendación de Dr. Love Dr. Love tuvo un fin de semana bien cargadito voi, empezó en la ciudad de Limpio donde compartió con el rollo desde un local comercial muy concurrido…

Dr. Love tuvo un fin de semana bien cargadito voi, empezó en la ciudad de Limpio donde compartió con el rollo desde un local comercial muy concurrido de la zona. Más adelante contó a sus seguidores el secreto para mantenerse energético, saludable y cumplir con las obligaciones del amor avei.

Le invitó a loperro a llegar hasta una pescadería donde todos pueden consumir el “7 tiro ndaje”. En charla con Crónica he´i que ese es el tema para del “delicioso”. “Acá lo que tienen que venir los amigos para que se despierte”, he´i entre risas. Lo purete del comediante es como interactuó con sus seguidores y ese cariño grande que le hace sentir la gente en distintos lugares.