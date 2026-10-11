“Es el precio que tenemos que pagar los pioneros”, he´i “Muchas veces me restaron crédito. Hasta hoy mucha gente dice, ‘Junior es el que es gracias a su papá”, empezó diciendo Junior Rodriguez para empezar…

“Muchas veces me restaron crédito. Hasta hoy mucha gente dice, ‘Junior es el que es gracias a su papá”, empezó diciendo Junior Rodriguez para empezar a hacer una pequeña comparación de su trayectoria y lo que pasa en estos días con el banco con el que opera. Hay algo claro en toda la cuestión, el locutor radial sabe perfectamente, “yo hice mi propio camino. Obviamente, mi padre me dio el apellido, consejos que me ayudaron muchísimo”, tiró.

“Sin embargo yo hice mi propio camino y sigo acá tratando de renovarme cada momento, de ayornarme, de ser mi mejor yo. Con defecto y con virtud, ¿verdad? Pero, a ver, yo elijo creer y observo los hechos, no los dichos”, disparó con todo para luego referirse al lugar donde guarda sus ahorros.

“Muchas cosas se dijeron esta semana de Ueno Bank. Sin embargo, desde que existe en el mercado, tenemos atención 24-7, no hay límites para operaciones la podemos hacer un domingo, un sábado a la tarde, inclusive madrugada”, he´i. Y ahí englobó toda su idea, “lo que uno tiene que pagar también por ser pionero o por ser un avanzado, un adelantado a los tiempos. Que la gente te marque y que diga muchas cosas que a veces escapan de la realidad. Porque es fácil hablar, pero es muy difícil hacerlo. Y lograr objetivos en tiempo récord”, remató.