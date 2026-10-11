Fueron a un día de campo y purearon lo felices que son “Con el tiempo entendés que los momentos más simples son los que más valen. Estar juntos, reír, compartir, y disfrutar el camino en familia”, escribi…

Muy feliz se mostró la familia completa disfrutando de la jornada de campo.

“Con el tiempo entendés que los momentos más simples son los que más valen. Estar juntos, reír, compartir, y disfrutar el camino en familia”, escribió en su muro hace días en su muro Gabriela Miskinich, doña del pelotero Ángel Romero. El capo del chute apareció en las fotos muy feliz compartiendo con su equipo completo.

“No necesitamos momentos perfectos, solo acompañarnos en nuestros días buenos, nuestro caos y muchísimo amor. Porque al final, lo más importante siempre será tenernos. Que nunca nos falte esto: Nosotros”, cerró su texto en las redes.