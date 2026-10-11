Ho’a un poli tras disparar y agredir a su pareja Se le realizó la prueba de alcotest y dio positivo.

Detienen a un policía por agredir a su pareja.

Un suboficial borracho de 54 años desató un infierno de terror y violencia familiar en Ypané. El tipo, agente de la Comisaría 25ª de Ytororó, agredió a su pareja de 26 años en colonia Thompson.

En medio de la discusión, el uniformado sacó su revólver calibre 38 y gatilló un disparo intimidatorio. El balazo impactó de lleno en la rueda de una camioneta para infundir miedo a la inocente yiyi.

Por si fuera poco, el descontrolado policía le propinó un salvaje golpe en el rostro a su concubina. Todito este infierno oiko enfrente mismo de las dos hijitas menores de edad de la mujer afectada.

Efectivos policiales acudieron volando al pedido de auxilio y procedieron a esposar a su propio colega. Del poder del agresor incautaron el arma reglamentaria usada para el tremendo ataque en la casa.

El aprehendido fue sometido a la prueba de alcotest y dio positivo con 0,34 mg/L de alcohol en sangre. La Fiscalía ordenó que el violento policía quede encarcelado y responda por este cobarde ataque.