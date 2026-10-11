La “Miss Bache” quedó sin zapatos por culpa de los cráteres y tuvo que usar hasta el calzado de su abuela Elenita Villalva, la bailarina de los baches que ahora fue electa concejal de J. Augusto Saldívar, sacrificó varios pares de calzados ra’e para denun…

Elenita Villalva, la bailarina de los baches que ahora fue electa concejal de J. Augusto Saldívar, sacrificó varios pares de calzados ra’e para denunciar el pésimo estado de las calles. En su lucha terminó usando hasta los zapatos de su abuela, mamá y su hermana. ¡Ahora les debe reponer a todas! Y como si fuera poco, hubo una ocasión en que tuvo que andar descalza porque ya no tenía qué ponerse.

¡Ni Cenicienta perdió tantos zapatos! La diferencia es que Elenita Villalva no salió a bailar en un palacio, sino entre los cráteres de Central, donde cada paso puede convertirse en una aventura y cada bache amenaza con llevarse hasta la suela del calzado.La conocida como la “Miss Bache”, lleva casi un año recorriendo calles y mostrando en las redes sociales el calvario que viven los conductores. Pero su particular forma de protestar también le pasó factura al bolsillo,“Se me llegaron a destruir todos mis zapatos”, contó entre risas a Crónica. “Es que los tacos no aguantaron el trote de los pozos, que parecían ir subiendo de categoría: desde los baches más pequeños hasta los de nivel catastrófico, ¡casi del fin del mundo!” he’i.“Cuando me quedé sin calzados, tuve que recurrir a los de mi familia. Como más o menos coincidiamos en el calce, agarraba prestado los zapatos de mi hermana, mamá y cuando ya no había quien me preste, usé el zapato de mi abuela”, contó a este medio. El pequeño detalle es que las pobres también terminaban pagando los platos rotos de la protesta.Ahora, además de seguir luchando contra los cráteres, Elenita tiene otra misión pendiente, “tengo que reponer todos los zapatos que destruí en la familia, todos los zapatos que prestaba terminaron destrozados en los baches”, contó.De los bailes a la Junta Municipal

La aventura de la Miss Bache comenzó hace aproximadamente un año, cuando se disfrazó para Halloween y se le ocurrió bailar en una calle de Rojas Cañada, en J. Augusto Saldívar, para mostrar el estado calamitoso del camino.El video se volvió viral y, para su sorpresa, las autoridades aparecieron al día siguiente para reparar el lugar. Así nació un personaje que terminó recorriendo distintas ciudades y mostrando no solamente baches, sino también empedrados en pésimo estado, caminos que ni siquiera parecen calles y puentes destruidos. Elenita contó avei que hasta consiguió que un tractor ingresara a una calle gracias a sus video. Sin embargo, aclaró que las soluciones muchas veces son temporales y que algunos arreglos parecen aguantar apenas unos meses.

Autos destrozadosY los baches no solamente le hicieron pelota los zapatos, “mi vehículo también quedó destrozado, día de por medio, terminaba reventando las cubiertas al caer en los pozos”, contó.Ahora, con su elección como concejal, espera contar con una herramienta más para hacer seguimiento a los reclamos y buscar que las soluciones lleguen a los barrios.

La ahora concejal es contadora pública y, durante casi diez años ejerció su profesión, asegura que su contenido no nació con la intención de convertirse en influencer, sino como una forma creativa de reclamar por las necesidades de su comunidad.