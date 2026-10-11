La primera ruta de hormigón avanza a toda máquina hína La ruta PY05, que une Pozo Colorado con Concepción, va tomando forma con los trabajos de rehabilitación que avanzan a full, incluso con jornadas labo…

La ruta PY05, que une Pozo Colorado con Concepción, va tomando forma con los trabajos de rehabilitación que avanzan a full, incluso con jornadas laborales de día y de noche. La obra ya alcanzó un avance del 48% en el Lote A y del 44,2% en el Lote B, según el reporte de inicios de octubre.

Se trata de la primera ruta de hormigón ejecutada por el Gobierno paraguayo, a través del MOPC. El objetivo es contar con un camino más resistente y duradero, que facilite el tránsito y mejore la conexión entre el Chaco y Concepción.

En el Lote A ya se completaron más de 24 kilómetros de pavimento con banquinas, mientras que en el Lote B se tienen 16 kilómetros continuos de calzada de hormigón terminada. Los obreros también están metiéndole pata a los trabajos de drenaje, excavación, compactación y preparación del terreno para garantizar que la ruta aguante el paso constante de vehículos.

La obra abarca más de 90 kilómetros de la ruta PY05. El proyecto incluye una plataforma de nueve metros de ancho, con dos carriles de circulación y banquinas a ambos lados. Además, se realizan trabajos para facilitar el desagüe del agua de lluvia y se mantienen los caminos auxiliares para evitar mayores inconvenientes durante la ejecución.

Con estos trabajos, se busca que los conductores puedan circular con mayor seguridad y menos complicaciones por esta importante vía.