Ohoma cacerolitape exfuncionarios de Aeropuerto

Detenidos en la Operación Insider de la SENAD en la audiencia de imposición de medidas en el Palacio de Justicia.

La jueza Licy Sánchez dictó la prisión preventiva para varios exfuncionarios del aeropuerto Silvio Pettirossi. Los sospechosos terminaron salpicados en el escandaloso caso del “narcojet” tras la Operación Insider. Entre los procesados están un director de la DINAC, un supervisor, un gestor y hasta un controlador de vuelos.

Los imputados guardarán reclusión temporal en la SENAD antes de ir directo al Centro Nacional de Prevenidos. La causa arrancó en mayo pasado cuando los sabuesos interceptaron un jet privado procedente de Miami.

En el interior de la aeronave hallaron un impresionante cargamento de 261,6 kilos de marihuana premium. La magistrada realizó la audiencia de medidas y resolvió enviarlos tras las rejas este fin de semana.

Los agentes Antidrogas sostienen que los sospechosos facilitaban el ingreso del valioso cargamento de droguita. Los procesados tienen un plazo de cinco días antes de ser trasladados a su lugar de reclusión definitiva. La perrada exige que se vaya hasta las últimas consecuencias para limpiar la principal estación aérea del país.