Oñemonda 60 kilos de cabello Ocurrió tras un asalto con toma de rehenes en Pedro Juan.

Un insólito y multimillonario atracón con toma de rehenes sacudió a Pedro Juan Caballero. Cinco malandros armados irrumpieron en una vivienda del barrio Mariscal Estigarribia en la madrugada.

Los ladrones maniataron a los dueños en la sala mientras buscaban desesperadamente joyas y plata. Al no encontrar el botín esperado, los pillos se alzaron con un lote de 60 kilos de cabello para venta.

La Policía confirmó que la melena robada tiene un valor impresionante que ronda los 500 millones de guaraníes. Tras concretar el golpe, los criminales escaparon del lugar a bordo de un automóvil particular.

Una hora después, los agentes hallaron el coche usado por los asaltantes totalmente incinerado cerquita del sitio. Agentes de la Comisaría 1ª y de Investigaciones analizan cámaras de seguridad para seguirles la pista a los ladrones.

Los sabuesos están procesando los testimonios de las víctimas maniatadas para identificar a los cinco arrieros.