¡Pea ha’é! Radialista pecheó remera a su ex El comunicador radial Roberto Coronel sorprendió al rollete al comunicarse con su expareja y madre de su hija, Dahiana Bresanovich, actual esposa del…

El comunicador radial Roberto Coronel sorprendió al rollete al comunicarse con su expareja y madre de su hija, Dahiana Bresanovich, actual esposa del pelotero del Ciclón, Blas Riveros.Dahiana reaccionó sorprendida con la llamada y dijo al aire: “¡ay, Dios mío, qué presión! Esperáme, voy a estacionar porque estoy manejando”, matándose de risa.Roberto le preguntó cual era la situación del futbolista en Cerro Porteño, “hasta ayer supuestamente Blás Riveros estaba en una lista donde ya no iba a pertenecer al club y ahora nos encontramos con la grata sorpresa como hincha del club que soy, que Blás continua”, tiró Coronel.

“Así es, gracias a Dios y todos los santos ya entrena normal con el equipo y espero que ya juegue y metal goles”, exclamó Dahiana.

Y el periodista se despidió con dos cosas más, “primero decirte que te aprecio mucho y segundo, este 15 de octubre es mi cumpleaños y mínimo la camiseta de regalo”, gatilló el periodista.