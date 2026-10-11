Remontada y victoria del Ipswich de Julio Enciso Con la joya paraguaya de titular, el Ipswich Town dio vuelta un marcador desfavorable y derrotó al Fulham.

El Ipswich Town derrotó al Fulham en una nueva jornada de la Premier League por 2-1 luego de estar abajo en el marcador por 0-1. El paraguayo Julio Enciso fue titular en el equipo británico, disputando prácticamente 70 minutos hasta que finalmente el técnico tomó la decisión de reemplazarlo.

Cabe señalar que la remontada del equipo se dio ya después de que La Joya abandonara el campo, con dos goles que se produjeron ya prácticamente sobre el final, siendo convertidos por Outtara y Dara O’Shea a los 89 y 92.

Por su parte, Ryan Sessegnon abrió el marcador para el Fulham a los 55 minutos, aunque luego sería el Ipswich el que se quedaría con los tres puntos.