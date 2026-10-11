Rubio Ñu embarró a Olimpia en Trinidad El Decano no pudo en su visita a “La Arboleda” y terminó igualando sin goles ante el equipo de Torrente.

POR ADÁN PANIAGUA

Mucha lluvia, mucho barro, poco fútbol, muchas situaciones de gol, pero el gran ausente fue el gol en “La Arboleda”. Rubio Ñu y Olimpia no se pudieron ganar en un partido peleado, embarrado, en el que los dos tuvieron sus chances, más del lado del Franjeado, pero que se terminó sellando con el cero para ambos.

El Decano, obligado a ganar para seguir arriba, tomó la iniciativa del juego con los dos “tanques” arriba. El equipo de “Vitamina” se hizo dueño de la pelota, pero le costaba romper la muralla ñublense, con el arquero Fragueda incluído, que en la más clara que tuvo Olimpia en el primer tiempo, metió una doble tapada, primero a Ferreira y luego a Cardozo.

Rubio Ñu por su parte apostaba a la contra y con un remate de Sergio Fretes fue lo más cerca que estuvo de abrir el marcador, pero la pelota se fue desviada cerca del palo.

También Eduardo Delmás, antes de ser cambiado por lesión, tuvo una clarita que no pudo definir tras un centro desde la derecha de Gabriel Ávalos.

En el complemento, en apenas 20 segundos de juego, un cabezazo de Sebastián Ferreira pega en el palo tras un gran centro de Esteban Matus.

Después la temática siguió siendo la misma, Olimpia atacaba y Rubio Ñu esperaba la contra, que nunca llegó. Por su parte, el Decano tuvo chances en los pies de Franco Alfonso que remató de lejos, Tiago caballero que entró por derecha y definió mal, en un cabezazo de Gabriel Ávalos que se fue desviado y en Rodney Redes, que quedó mano a mano tras un pelotazo largo, dejó en el camino a Fragueda, pero definió despacio y apareció la defensa de Villagra para sacarla casi sobre la línea.

El Decano siguió insistiendo hasta la última pelota, pero la historia no cambio. Tampoco los locales pudieron meter una buena contra, siempre encontraron bien parado a los del fondo del Franjeado, y el empate sin goles quedó sellado, para que el equipo de Javier Torrente sume un punto más que importante en su lucha por permanecer en primera, y Olimpia continúe con el tova pukú porque pasó otra fecha sin poder ganar.