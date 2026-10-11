Sicariato jeyma en Pedro Juan Ocurrió en la fracción Ciudad Nueva en el anochecer del sábado.

Un brutal y sangriento atentado a balazos se cobró la vida de un joven de 28 años en Pedro Juan Caballero. Roberto Álvarez Leguizamón iba al mando de su camioneta Toyota Fortuner por el barrio Defensores del Chaco.

Al llegar a la fracción Ciudad Nueva, dos sicarios a bordo de una motocicleta le cerraron repentinamente el paso. El acompañante del biciclo sacó un arma de fuego y gatilló una lluvia de plomos de forma directa contra la víctima.

Tras acribillar sin piedad al muchacho en el rodado, los mortales gatilleros rajaron a toda velocidad del sitio. Gente de la zona auxilió rápidamente al herido y lo llevaron volando hasta el centro asistencial más cercano.

Pese al esfuerzo por salvarlo, los médicos confirmaron que el joven llegó al hospital ya sin signos de vida. Agentes de la Comisaría local llegaron al lugar del sangriento hecho para levantar toditas las evidencias del crimen.

Especialistas de Criminalística e Investigaciones buscan cámaras de seguridad para tratar de identificar a los sicarios. La Policía investiga el misterioso móvil del homicidio mientras la perrada queda aterrada por la violencia fronteriza.