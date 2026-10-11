Tatacho protagonizó aparatoso accidente Ocurrió en la madrugada de hoy sobre la avenida Madame Lynch.

Un aparatoso accidente oiko en la madrugada de este domingo sobre la avenida Madame Lynch de Asunción. Un auto que venía chutado a gran velocidad perdió el control y reventó todita la pared de una casa.

La dueña de la vivienda contó que en el rodado iban un arriero y una yiyi que salían de una fiesta. El conductor al mando del volante fue sometido a la prueba de alcotest y dio resultado positivo.

A pesar del tremendo impacto que destrozó el muro, ambos ocupantes salieron vivitos y coleando. La propietaria del hogar quedó con los nervios de punta y entre lágrimas dijo que es la segunda vez que pasa.

Aseguró que ya es el segundo choque similar que sufre su propiedad por culpa de los ebrios al volante. La pared destruida dejó al descubierto la casa, generando una enorme impotencia en la familia afectada.

Agentes policiales de la zona acudieron al lugar para tomar la denuncia y realizar el procedimiento. La doña exige que el borracho irresponsable se haga cargo de pagar hasta el último ladrillo destruido.