Tené nomás a mano el paraguas, porque las lluvias y tormentas vinieron para quedarse El tiempo vai se vino a instalar como visita no deseada voi y no piensa irse, las lluvias seguirán azotando a la Región Oriental en los próximos días…

El tiempo vai se vino a instalar como visita no deseada voi y no piensa irse, las lluvias seguirán azotando a la Región Oriental en los próximos días he’i desde Meteorología. En algunas zonas podrían caer más de 50 milímetros de agua, con riesgo de tormentas fuertes y fenómenos severos.

Los meteorólogos advierten que las lluvias más importantes se concentrarían en el norte y este de la Región Oriental, donde, de manera puntual, podrían acumularse más de 50 milímetros de agua.

Además, la cosa podría ponerse más complicada, ya que no se descarta que se registren fenómenos de tiempo severo en algunas localidades, especialmente en las zonas mencionadas.

Ante este panorama, se recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y seguir las actualizaciones de los organismos oficiales para evitar “sorpresitas”.

Domingo fresquito

Para este domingo se espera una jornada con ambiente fresco, cielo mayormente cubierto, vientos del sur y lluvias dispersas.

Las temperaturas durante la mañana oscilarán entre los 17 y 21 °C, por lo que el ambiente se sentirá más fresco tipo otoño, pero en primavera.

Así que, a tener cuidado con los cambios del tiempo, seguir los pronósticos y no confiarse, porque las tormentas todavía podrían dar de qué hablar.