Tirotean contra figuras digitales que se visten de mujer pero no las apoyan ndaje La página digital @videosparaguy0 de Instagram lanzó un picante posteo en contra de las figuras del mundo digital con el título: “¿Realmente influyen…

La página digital @videosparaguy0 de Instagram lanzó un picante posteo en contra de las figuras del mundo digital con el título: “¿Realmente influyen? ¿Viste a tu influencer favorito postear algo de concienciación o de indignación sobre el feminicidio de Deysi Paola?”.

“Muchos creadores varones construyen su audiencia usando la figura femenina como recurso de entretenimiento diario, pero cuando la violencia machista se cobra una vida, el silencio es absoluto. Ni siquiera tuvieron la empatía de difundir la imagen de búsqueda del prófugo para colaborar con su captura”, escribieron en la página de videosparaguay0.

Luego postearon, “tener un micrófono con miles de seguidores implica una responsabilidad social mínima. Es una contradicción evidente usar a las mujeres para generar likes y monetizar, pero borrar de sus plataformas la violencia que estas sufren por miedo a incomodar a su algoritmo. Un alcance masivo debería servir para algo más que hacer comedia superficial a costa de los demás”, siguió el escrito.

Uno de los creadores de contenidos cuya imagen utilizaron en el posteo de cañada, Elías Pérez, salió al paso para hablar sobre el tema. “Pueden decir lo que quieran de mí, pero ataquen directo no utilicen la memoria de nadie para eso. Lo que me molesta realmente es que me quieren hacer quedar como cómplice de un crimen atroz, cometido por un hombre porque yo no compartí nada sobre el tema”, decía una parte de su escrito en Instagram.