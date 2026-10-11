[VIDEO] ¡Chulina! Se les aguó el concierto, pero alimentó el romanticismo Para Kiara Coronel y su mena, el juez Osmar Legal el sábado por la noche fue una noche romántica con todos sus condimentos. Por sobre todo en algún m…

Para Kiara Coronel y su mena, el juez Osmar Legal el sábado por la noche fue una noche romántica con todos sus condimentos. Por sobre todo en algún momento fue agua más que otra cosa porque mientras coreaban, se abrazaban y se dedicaban las canciones del grupo Curepi Tan Biónica empezó a llover torrencial. De estar modo tierno y a los abrazos, empezaron a correr para llegar al auto.

Por suerte fueron precavidos y tenían los pilotines, que salvó todito. En un videito que publicó la periodista se pueden ver los raudales que atravesaron para llegar sano y salvos hasta el estacionamiento. Lo lindo de la aventura es que el letrado he´i, “Fui a cuatro conciertos de Tan Biónica y lo cierto es que esté fue diferente, porque fue contigo”, le tiró a du doña. Raw.