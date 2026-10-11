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Deportes

[VIDEO] Fue separado del plantel, pero estuvo en la cancha apoyando a sus compas

A Juan Manuel Iturbe le tocó el guyryry en Cerro Porteño. Fue apartado del plantel principal, pero igual fue hasta la cancha a apoyar a sus compas en…

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Itu saludando a sus compas

A Juan Manuel Iturbe le tocó el guyryry en Cerro Porteño. Fue apartado del plantel principal, pero igual fue hasta la cancha a apoyar a sus compas en el partido frente a Luqueño.

Itu estuvo en la entrada del vestuario saludando uno a uno a sus compas.

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