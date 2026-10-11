[VIDEO] Fue separado del plantel, pero estuvo en la cancha apoyando a sus compas

A Juan Manuel Iturbe le tocó el guyryry en Cerro Porteño. Fue apartado del plantel principal, pero igual fue hasta la cancha a apoyar a sus compas en el partido frente a Luqueño.
Itu estuvo en la entrada del vestuario saludando uno a uno a sus compas.
🔵🔴Juan Manuel Iturbe acompañó al plantel de Cerro Porteño en la previa del duelo ante Sportivo Luqueño. #ClausuraAPF2026 https://t.co/9YssUjDSHn— Tigo Sports (@TigoSportsPY) October 10, 2026
Juan Manuel Iturbe en la entrada del vestuario de Cerro Porteño. https://t.co/6kFo6Gc0SV— Hincha sin filtro (@Hinchafiltro) October 10, 2026