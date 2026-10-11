[VIDEO] Mirá el vestido que nuestra miss no pudo lucir en el Miss Grand ¿Era el pase directo? Micaela Viveros logró llegar al top 25 del certamen que se realizó en Tailandia. ¿Pudo lograr más? Un vestido es el debate.

Nadie duda de que Micaela Viveros hizo un excelente papel en el certamen de Miss Grand Internacional y la gente la llenó de halagos, pero un vestido se convirtió nuevamente en el foco de los comentarios.

Al término del certamen nuestra miss mostró un hermoso vestido plateado y contó que era el que iba a utilizar si entraba en el top 10. Estaba preparado para conseguir la corona. Pero lastimosamente ella llegó hasta el top 25 y no pudimos verla luciendo este majestuoso traje

Pero mucha gente comenzó a decir que era el indicado para las preliminares, que es donde se pone toda la carne al asador. Y más, porque justo Miki tuvo un percance con el traje de gala que utilizó en la preliminar.

“No dejen nada para la final, la preliminar es el decisivo, es ahí donde tienen que sacar las garras y sus mejores trapos, tomen notas”,

“Hubiera usado este en su preliminar y capaz hasta top 5 llegábamos. Recuerden que Nawat dijo que la preliminar es la decisiva”. “Lo que hubiera sido si usaba este vestido en la preliminar”, fueron algunos de los comentarios de la gente.

Para algunos era importante el vestuario, para otros, en este certamen se tiene en cuenta muchas otras cosas que solo un vestido.