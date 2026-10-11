[VIDEO] Nutri compatriota se disculpó por sus dichos fuera de lugar ndaje Es sabido que la sensibilidad en las redes sociales están a flor de “tecla”, porque hay ciertos términos o la forma de comunicar alguna cosa puede lastimar susceptibilidades ndaje.

El nutricionista y creador de contenidos Chris Ferreira estuvo metido en el ojo de una tormenta mediática por una frase que soltó en un programa de podcast en donde estuvo invitado.

Chris imanduá la vez que fue detenido por ICE yanqui, una agencia federal que realiza el control migratorio e Identifica, detiene y procesa a personas extranjeras que se encuentran en el país de forma indocumentada.

O sea el compatriota había sido detenido por ICE, y una agente latina, específicamente colombiana, fue la encargada de hacerle pasar el mal rato y el nutricionista se refirió a esa persona como una “perra colombiana” ha upepe osoró hese los “indignados” e “indignadas” por supuesto.

“El podcast está subido en mi muro por colaboración y en en una parte del video yo comenté que, la gente sabe, yo en su momento fui arrestado por ICE hace eh 5, 6, 7 años, estuve preso y nada, tuve que pagar 10 mil dólares de fianza para salir. Esa no es noticia nueva, eso ya lo saben”, dijo de entrada Chris en su descargo publicado en su Instagram.

Upei, explicó como vino la mano con su comentario que causó tanta roncha, “yo hice un como un comentario que cuando vi dije ‘yo no dejo pasar o no dejo pasar’ cuando dije: La persona que me agarró fue una perra colombiana’, oh my God, ni bien dije todo eso. Y cuando vi ahí me dije a mí mismo ¿cómo te descuidaste hasta este punto y hiciste un comentario como ese?. Y era opción uno, te callas la boca y que pase, o opción dos, te haces cargo de lo que dijiste, admitís que la cagaste y pedís disculpas”, gatilló “Patricia”.

“No me voy a ni justificar y no me voy a ni victimizar. Una cosa es que esta persona estaba haciendo su trabajo, aplicando la ley, había un documento vencido, y la otra cosa que esta persona fue una completa desgraciada en la forma del trato y que fue lo más denigrante que me pasó en la vida. Pero la nacionalidad tenía que queda

completamente fuera”, exclamó el nutricionista.

El creador digital comentó que capaz si decía que le agarró “una perra malnacida, hija de su madre hubiera terminado ahí, pero se me salió la nacionalidad y ahí es donde todo se embarra. Y no sé más qué decir realmente. Tengo mucha vergüenza, me siento avergonzado de de mi elección de pal yo hubiera dejado la nacionalidad fuera”.

“No hay tampoco demasiado que explicar, estuvo mal y yo pido disculpas y punto, y me tengo que hacer cargo de las consecuencias. Y si ustedes en este momento sienten de que yo los maltraté, les falté el respeto y me quieren dejar de seguir, está bien, yo los respeto, no puedo decir nada porque fue algo que por mi insensibilidad no cuidé y ya está”, expresó finalmente.